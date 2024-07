Mercado de açúcar: Recorde de 1 milhão de toneladas na Bolsa de Atlanta

O mercado de açúcar bruto na bolsa Intercontinental Exchange, uma das principais bolsas de commodities do mundo, com sede em Atlanta, nos Estados Unidos, viu um volume significativo de entregas no vencimento do contrato de julho, totalizando aproximadamente 21.277 contratos, o equivalente a quase 1,1 milhão de toneladas.

