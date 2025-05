Mercado de frango e ovos enfrenta baixa nos preços com impacto direto ao produtor Os produtores de aves e ovos vêm enfrentando semanas difíceis com a queda no valor pago pela carne de frango e pelos ovos no mercado...

Os produtores de aves e ovos vêm enfrentando semanas difíceis com a queda no valor pago pela carne de frango e pelos ovos no mercado interno. O motivo principal para essa retração nos preços é a superoferta de frango, resultado direto da confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial de matrizes no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

