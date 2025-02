Mercado de Trigo em 2025 tem estabilidade e perspectivas de crescimento O mercado de trigo no Brasil movimentou 9,48 milhões de toneladas em 2024, número que reflete o equilíbrio entre importações e exportações... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h27 ) twitter

O mercado de trigo no Brasil movimentou 9,48 milhões de toneladas em 2024, número que reflete o equilíbrio entre importações e exportações de um país que ainda não é autossuficiente no cereal. Com um consumo interno estimado entre 12 e 13 milhões de toneladas por ano, o Brasil registrou uma produção de aproximadamente 8 milhões de toneladas, considerada a segunda maior colheita da história. Apesar do avanço, o déficit na produção resultou em 6,65 milhões de toneladas importadas, número 59% superior ao registrado em 2023, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Para mais detalhes sobre as perspectivas do mercado de trigo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Safra de cana registrou uma produtividade média de 79,8 toneladas por hectare

