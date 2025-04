Mercado do boi deve reabrir com boas com expectativa após feriado Com o fim do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, o mercado do boi gordo reabre nesta terça-feira (22.04) sob expectativa de...

Momento MT|Do R7 21/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 21/04/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share