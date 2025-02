Mercado do Porto recebe nova rodada da feira de adoção da Bem-Estar; veja fotos Prefeitura de Cuiabá, através da Bem-Estar Animal, realiza uma nova feira de adoção neste domingo (23), no Mercado do Porto, das 8h... Momento MT|Do R7 20/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h26 ) twitter

Prefeitura de Cuiabá, através da Bem-Estar Animal, realiza uma nova feira de adoção neste domingo (23), no Mercado do Porto, das 8h às 12h. Serão 9 animais, sendo 6 cães filhotes, 2 gatos jovens e um adulto. Haverá também material pedagógico para crianças desenvolver pinturas educativas relativas à causa animal. “O público irá encontrar animais lindos que estão à espera de amor, carinho, dedicação e um novo lar aconchegante. Estão vacinados nas doses corretas para idade, e devidamente vermifugados. Desejamos que todos eles continuem sua jornada sendo membro de uma nova família”, destacou a veterinária Nívea Rocha Turbino, da Bem-Estar Animal. Não perca a chance de adotar um novo amigo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Bianca Bin exibe corpo sarado após treino e aula de luta: ‘Body fio-dental cavadíssimo’

