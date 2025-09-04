Merendeiro de Várzea Grande leva o 1º lugar no concurso “SuperChef da Educação 2025” A cerimônia de premiação do concurso “SuperChef da Educação – Melhores Receitas 2025”, na noite desta quarta-feira (3.9), foi marcada... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 11h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h58 ) twitter

A cerimônia de premiação do concurso “SuperChef da Educação – Melhores Receitas 2025”, na noite desta quarta-feira (3.9), foi marcada por emoção, criatividade e muito sabor. Com o objetivo de valorizar o trabalho dos merendeiros escolares da rede estadual de ensino, o concurso é promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e está na sua 3º edição.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante competição e os vencedores! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

