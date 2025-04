Mesa Diretora da ALMT afasta servidor Luiz Eduardo de Figueiredo Rocha Em portarias publicadas nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial Eletrônico, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 12/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 12/04/2025 - 00h25 ) twitter

Em portarias publicadas nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial Eletrônico, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) afasta de suas funções o servidor Luiz Eduardo de Figueiredo Rocha e Silva, lotado na Procuradoria-geral da instituição, e instaura processo administrativo disciplinar em face do mesmo. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Jogos Escolares 2025 revelam os campeões no vôlei

