Mesmo com arrecadação inferior à projetada, Sorriso investe a mais em Saúde e Educação Números também apontam economia com a folha de pagamento O Município de Sorriso fechou 2024 investindo a mais do que a legislação exige...

Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h07 ) twitter

