Momento MT |Do R7

Mesmo com um a menos, Bahia vence Vitória em Ba-Vi eletrizante Em um clássico Ba-Vi de muita emoção pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia superou o rival Vitória por 2 a 1 na tarde...

Em um clássico Ba-Vi de muita emoção pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia superou o rival Vitória por 2 a 1 na tarde deste domingo (17), na Arena Fonte Nova. Mesmo jogando com um jogador a menos desde o início da partida, o Tricolor de Aço garantiu a vitória com gols de Erick Pulga e Michel Araújo. Renato Kayzer descontou para o Leão.

Para mais detalhes sobre este emocionante clássico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: