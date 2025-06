Momento MT |Do R7

Histórias de superação, desafios e esperança marcaram a audiência pública realizada nesta sexta-feira (27) na Câmara Municipal de Cuiabá, que debateu o combate à obesidade e apresentou à população o Programa Mounjaro, que será executado na capital. A iniciativa conta com recursos de uma emenda parlamentar da vereadora Michelly Alencar, que destinou R$ 1,2 milhão para a compra do medicamento e desenvolvimento das ações do programa.

