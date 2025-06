Michelly Alencar acompanha reordenamento de ambulantes no Centro de Cuiabá

Momento MT |Do R7

Débora Inácio – assessoria vereadora Michelly Alencar Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Michelly Alencar (União Brasil) utilizou a tribuna para relatar o andamento do processo de reordenamento dos vendedores ambulantes realocados para a Travessa Desembargador Lobo, no Centro da capital. A parlamentar esteve no local para verificar de perto a organização dos trabalhadores na nova área.

