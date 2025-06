Momento MT |Do R7

Michelly Alencar articula avanços para o Shopping Orla em visita com o secretário de Turismo Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) visitou nesta quarta-feira (4)...

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) visitou nesta quarta-feira (4) o Shopping Orla, em Cuiabá, acompanhada do secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros. O objetivo da ação foi ouvir as demandas dos comerciantes do local, sendo a revitalização da área uma das principais reivindicações.

