Michelly Alencar defende bom diálogo entre secretários e vereadores como pilar para gestão eficiente

A vereadora Michelly Alencar comentou, nesta sexta-feira (09), a exoneração da vice-prefeita Coronel Vânia Rosa do cargo de secretária de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá, anunciada pelo prefeito Abílio. A parlamentar destacou que a decisão reflete o estilo de gestão do prefeito e reforçou a importância do diálogo respeitoso e constante entre os secretários e os vereadores para garantir o bom funcionamento da administração municipal.

