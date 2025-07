Michelly Alencar defende SUS fortalecido com saúde integrativa e valorização dos servidores

Momento MT |Do R7

Débora Inácio – assessoria Vereadora Michelly Alencar A vereadora Michelly Alencar, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá, participou nesta quarta-feira (30) da abertura da 15ª Conferência Municipal de Saúde, realizada nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto. Com o tema “Consolidar o SUS com a força do povo, participação social e políticas públicas”, o evento reúne profissionais da saúde, gestores e representantes da sociedade civil para debater os desafios e avanços da saúde pública na capital.

