Michelly Alencar entrega brinquedos e livros didáticos à Creche CEIC Rosângela Campos, no Pedregal

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar Na sexta-feira (24.05), a vereadora Michelly Alencar realizou a entrega de brinquedos e livros didáticos à Creche CEIC Rosângela Campos, localizada no bairro Pedregal, em Cuiabá. A ação foi resultado da campanha “Doe um brinquedo, doe um livro”, idealizada e mobilizada pela parlamentar com o objetivo de reconstruir os sorrisos das crianças atendidas pela unidade, após os prejuízos causados por fortes chuvas no início do ano.

