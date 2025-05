Michelly Alencar leva campanha Maio Laranja a Nossa Senhora do Livramento

Momento MT |Do R7

Débora Inácio – assessoria vereadora Michelly Alencar Na última quinta-feira (15), a vereadora de Cuiabá, Michelly Alencar, iniciou o dia de forma especial: a convite da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento (MT), participou do projeto “Pequenos Artistas, Grandes Defensores”, realizado no Centro de Eventos da cidade.

