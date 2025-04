Michelly Alencar manifesta repúdio e indignação diante do brutal assassinato da adolescente Heloysa 25/04/2025 Michelly Alencar manifesta repúdio e indignação diante do brutal assassinato da adolescente Heloysa Débora Inácio – assessoria...

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) fez um pronunciamento no plenário da Câmara Municipal, durante sessão ordinária realizada na quinta-feira (24/04), manifestando sua indignação e revolta diante do assassinato brutal da adolescente Heloysa, de 16 anos. A jovem foi encontrada morta, com mãos e pés amarrados, dentro de um poço, no bairro Ribeirão do Lipa, na última terça-feira (22), em um crime que chocou a capital pela crueldade.

