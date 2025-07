Michelly Alencar participa da abertura do Mutirão de Cirurgias do HMC e reforça compromisso com a saúde pública de Cuiabá Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar A vereadora Michelly Alencar (União Brasil), presidente da Comissão de Saúde...

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar A vereadora Michelly Alencar (União Brasil), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá, participou, na noite da última terça-feira (15), da cerimônia oficial de abertura do Mutirão de Cirurgias Ortopédicas e Urológicas do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). O evento, realizado no Teatro Zulmira Canavarros, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), marcou o início de uma grande mobilização para reduzir as filas de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir mais dignidade à população cuiabana.

