Michelly Alencar participa de fiscalização das obras do BRT em Cuiabá

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) participou, nesta sexta-feira (23), de uma fiscalização técnica nas obras do BRT em Cuiabá. A vistoria reuniu parlamentares da capital, representantes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), com o objetivo de acompanhar de perto o andamento dos serviços e garantir que o projeto avance com responsabilidade e eficiência.

