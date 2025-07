Mil técnicos em nutrição escolar participam de curso de qualificação em Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá concluiu nesta quinta-feira (17) um curso de capacitação para os técnicos de nutrição que trabalham diariamente... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h38 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá concluiu nesta quinta-feira (17) um curso de capacitação para os técnicos de nutrição que trabalham diariamente nas escolas e creches. No total, foram mil profissionais que compareceram aos dois dias de evento realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso. Houve palestras a respeito da legislação do PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar) e também dos critérios para formular cardápios de acordo com a faixa etária, permitindo, assim, sanar dúvidas referentes à rotina das cozinhas, orientar o preenchimento dos instrumentos padronizados e elaborar cardápios padronizados e especiais para crianças com restrições alimentares. Saiba mais sobre a importância dessa capacitação e como ela impacta a alimentação das crianças no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Trabalhador fica ferido após queda de fachada em supermercado

