Mileide Mihaile arrasa no Parárraia, em Belém: ‘A apresentadora de vocês’

Mileide Mihaile, de 36 anos, tem consolidado cada vez mais seu espaço como apresentadora nos principais eventos culturais do país. Neste mês de junho, ela assume o microfone no comando do Parárraiá, o tradicional São João de Belém do Pará, que acontece entre os dias 12 e 15 no estacionamento do Estádio Mangueirão.

