Milhares de mato-grossenses terão a vida salva em um hospital de primeiro mundo”, afirma governador

O governador Mauro Mendes afirmou que o contrato assinado com o Hospital Israelita Albert Einstein vai fazer com que “milhares de mato-grossenses tenham a vida salva em um hospital de primeiro mundo”. A assinatura ocorreu na noite da última terça-feira (22/4), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. Com o contrato, o Albert Einstein passa a ser o gestor do Hospital Central, cujas obras já estão 98% concluídas e tem previsão de entrega para setembro desse ano.

