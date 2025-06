Militares de Mato Grosso e de outros 4 Estados concluem Curso de Operações Fluviais Doze policiais militares se formaram, na noite desta terça-feira (17.6), no segundo Curso de Operações Fluviais (COPFLU), do Batalhão... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h37 ) twitter

Doze policiais militares se formaram, na noite desta terça-feira (17.6), no segundo Curso de Operações Fluviais (COPFLU), do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA). A solenidade ocorreu na Orla da Alameda, em Várzea Grande, com apresentação dos alunos no Rio Cuiabá e entrega de homenagens. Entre os formandos estão militares de Mato Grosso, Paraná, Acre, Roraima e Rondônia. A capacitação teve duração de 60 dias.

