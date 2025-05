Militares que abateram líder de facção que extorquia comerciantes são homenageados

Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli O vereador e policial federal Rafael Ranalli (PL) entregou, na tarde de quarta-feira (14), 22 moções de aplausos à equipe da Força Tática do 1º Comando Regional, que participou de duas operações que terminaram com o abatimento de quatro faccionados do Comando Vermelho na capital. As operações aconteceram entre janeiro e março.

