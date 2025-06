Momento MT |Do R7

Mineração é essencial na transição energética, apontam debatedores Em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR), na terça-feira (17), representantes do poder público e do setor...

Em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR), na terça-feira (17), representantes do poder público e do setor privado de mineração afirmaram que a extração de minerais é essencial para a transição energética, mas, segundo eles, no Brasil, falta apoio público suficiente para isso.

Para entender mais sobre a importância da mineração na transição energética, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: