Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação leva Caravana da Ciência ao Ceará nesta sexta-feira (22)
Em comemoração aos 40 anos de criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a cidade de Fortaleza receberá, nesta...
Em comemoração aos 40 anos de criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a cidade de Fortaleza receberá, nesta sexta-feira (22), a “Caravana da Ciência”. O Ceará é o quinto estado a receber o evento e está entre os principais parceiros da pasta na execução de políticas públicas para a CT&I. Leia Mais em Momento MT:
Em comemoração aos 40 anos de criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a cidade de Fortaleza receberá, nesta sexta-feira (22), a “Caravana da Ciência”. O Ceará é o quinto estado a receber o evento e está entre os principais parceiros da pasta na execução de políticas públicas para a CT&I.Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: