Ministério da Saúde oferece curso EaD sobre vigilância de vírus respiratórios

Estão abertas 200 vagas para o Curso EaD de Vigilância da Covid-19, Influenza e Outros Vírus Respiratórios, oferecido pelo Ministério da Saúde e pela Universidade Federal do Ceará. O curso é gratuito e destinado a profissionais de saúde todo Brasil. As inscrições vão até dia 27 de agosto.

