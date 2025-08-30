Ministério da Saúde padroniza altas hospitalares e fortalece integração de dados no SUS O Ministério da Saúde deu mais um passo na consolidação da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) ao instituir dois modelos padronizados...

O Ministério da Saúde deu mais um passo na consolidação da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) ao instituir dois modelos padronizados para registros de alta hospitalar: o Sumário de Alta (SA) e o Sumário de Alta Obstétrico (SAO). A iniciativa, oficializada pelas Portarias GM/MS nº nº 8.025 e nº 8.026, de 27 de agosto de 2025, visa fortalecer a interoperabilidade entre sistemas de saúde e garantir a continuidade do cuidado ao paciente.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no sistema de saúde acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: