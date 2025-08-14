Ministério defende autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética Em audiência da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados no dia 12, o Ministério de Minas e Energia defendeu os esforços... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audiência Pública - Adensamento da cadeia produtiva de petróleo, gás e outras fontes renováveis de energia. Diretor do Departamento de Política de Exploração e Produção de Pet Momento MT

Em audiência da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados no dia 12, o Ministério de Minas e Energia defendeu os esforços por novos blocos exploratórios de petróleo e gás natural, mesmo diante da transição energética para fontes menos poluentes. O diretor da área no ministério, Carlos Agenor Cabral, afirmou que o mundo vai continuar precisando de petróleo até 2050 e que “o Brasil não pode deixar o luxo de ser autossuficiente”. Atualmente, o Brasil é o oitavo maior produtor de petróleo bruto do mundo, com projeção de chegar ao quarto lugar em 2031. No ano passado, a média de produção diária foi de 3,3 milhões de barris e as reservas (16,8 bilhões de barris) cresceram 6% em relação a 2023. Houve ainda a produção de 153 MMm3 por dia de gás natural. Os dois combustíveis fósseis foram responsáveis por quase R$ 100 bilhões de arrecadação em royalties e participação especial.

Para saber mais sobre a posição do Ministério e os desafios futuros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Seciteci premia alunos e professores ganhadores da Mostra Estadual das Escolas Técnicas

Tony Ramos retorna à novela Dona de Mim em cenas de flashback: ‘Será que tá vivo?’

Polícia Civil prende jovem por ameaçar de morte a avó de 65 anos