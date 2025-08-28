Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ministério do Turismo apresenta nova categorização dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro

O Brasil deu um passo importante para qualificar ainda mais a gestão e o planejamento da atividade turística. O Ministério do Turismo...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Brasil deu um passo importante para qualificar ainda mais a gestão e o planejamento da atividade turística. O Ministério do Turismo acaba de apresentar a nova categorização dos municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta estratégica para orientar políticas públicas, investimentos e ações voltadas ao desenvolvimento do setor.

Saiba mais sobre essa importante atualização e suas implicações no turismo brasileiro consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.