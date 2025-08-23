Ministério do Turismo apresenta Novo Fungetur e casos de sucesso no Salão do Turismo O Núcleo do Conhecimento, espaço de debates do 9º Salão do Turismo, em São Paulo (SP), foi palco do painel “O Novo Fungetur na Prática... Momento MT|Do R7 23/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 19h37 ) twitter

O Núcleo do Conhecimento, espaço de debates do 9º Salão do Turismo, em São Paulo (SP), foi palco do painel “O Novo Fungetur na Prática: Casos de Sucesso”, onde o Ministério do Turismo destacou a importância da linha de crédito para fomentar negócios do setor em todo o país. A conversa teve a participação de Elisabete Baptista, coordenadora de Crédito e Microcrédito do órgão, além de representantes de agentes financeiros parceiros, que compartilharam experiências de empreendedores apoiados pelo Fundo Geral de Turismo. Para saber mais sobre como o Fungetur está transformando o setor turístico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Feirão do Turismo alavanca vendas de empresas do setor

