Ministério do Turismo apresenta Novo Fungetur e casos de sucesso no Salão do Turismo

O Núcleo do Conhecimento, espaço de debates do 9º Salão do Turismo, em São Paulo (SP), foi palco do painel “O Novo Fungetur na Prática...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Núcleo do Conhecimento, espaço de debates do 9º Salão do Turismo, em São Paulo (SP), foi palco do painel “O Novo Fungetur na Prática: Casos de Sucesso”, onde o Ministério do Turismo destacou a importância da linha de crédito para fomentar negócios do setor em todo o país. A conversa teve a participação de Elisabete Baptista, coordenadora de Crédito e Microcrédito do órgão, além de representantes de agentes financeiros parceiros, que compartilharam experiências de empreendedores apoiados pelo Fundo Geral de Turismo.

Para saber mais sobre como o Fungetur está transformando o setor turístico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

