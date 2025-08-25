Ministério do Turismo cria Câmara Temática de Competitividade, Inovação e Pesquisa O Conselho Nacional de Turismo (CNT) acaba de ganhar uma nova instância de debate: a Câmara Temática de Competitividade, Inovação e...

O Conselho Nacional de Turismo (CNT) acaba de ganhar uma nova instância de debate: a Câmara Temática de Competitividade, Inovação e Pesquisa no Turismo. Publicada no Diário Oficial da União no último dia 20 de agosto, a iniciativa contribuirá para promover o desenvolvimento sustentável e competitivo do setor turístico brasileiro.

