Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ministério do Turismo cria Câmara Temática de Competitividade, Inovação e Pesquisa

O Conselho Nacional de Turismo (CNT) acaba de ganhar uma nova instância de debate: a Câmara Temática de Competitividade, Inovação e...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Conselho Nacional de Turismo (CNT) acaba de ganhar uma nova instância de debate: a Câmara Temática de Competitividade, Inovação e Pesquisa no Turismo. Publicada no Diário Oficial da União no último dia 20 de agosto, a iniciativa contribuirá para promover o desenvolvimento sustentável e competitivo do setor turístico brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo no Brasil!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.