Ministério do Turismo e CNN Brasil firmam parceria para o Salão 2025 O Ministério do Turismo e a CNN Brasil uniram forças para dar ainda mais visibilidade à 9ª edição do Salão do Turismo, que acontece...

O Ministério do Turismo e a CNN Brasil uniram forças para dar ainda mais visibilidade à 9ª edição do Salão do Turismo, que acontece de 21 a 23 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A emissora está com um estúdio exclusivo dentro do pavilhão e fará, ao longo dos três dias de programação, transmissões ao vivo com boletins especiais diretamente do evento.

Leia Mais em Momento MT: