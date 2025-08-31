Ministério do Turismo e Itaipu dialogam com comunidade de Algodoal sobre mobilidade sustentável O Ministério do Turismo realizou na noite deste sábado (30/08), na Escola Maria de Lourdes, na Vila de Algodoal, município de Maracanã...

O Ministério do Turismo realizou na noite deste sábado (30/08), na Escola Maria de Lourdes, na Vila de Algodoal, município de Maracanã (PA), um encontro com moradores da Ilha de Maiandeua – formada pelas vilas de Algodoal, Camboinha, Fortalezinha e Mocooca. A reunião teve como objetivo a continuidade das discussões sobre o projeto piloto de implantação de veículos elétricos, como alternativa sustentável para o transporte que hoje é exclusivamente realizado por tração animal e fortalecimento do turismo regional.

