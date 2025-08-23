Ministério do Turismo fortalece governança da RedeTrilhas e amplia potencial turístico do Brasil O Ministério do Turismo reforçou, durante debate no Núcleo do Conhecimento do 9º Salão do Turismo, em São Paulo (SP), seu compromisso...

O Ministério do Turismo reforçou, durante debate no Núcleo do Conhecimento do 9º Salão do Turismo, em São Paulo (SP), seu compromisso com a consolidação da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas) como política pública estratégica para o país. Criada no ano de 2018, a iniciativa interliga áreas naturais e culturais por meio de corredores ecológicos, que promovem conservação ambiental, inclusão social, recreação e desenvolvimento econômico.

