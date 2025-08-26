Ministério do Turismo institui Câmara Temática de Crédito e Atração de Investimentos no Turismo O Ministério do Turismo oficializou a criação da Câmara Temática de Crédito e Atração de Investimentos no Turismo, no âmbito do Conselho...

O Ministério do Turismo oficializou a criação da Câmara Temática de Crédito e Atração de Investimentos no Turismo, no âmbito do Conselho Nacional de Turismo (CNT). A iniciativa, publicada nesta terça-feira (26.08) no Diário Oficial da União, reforça o compromisso da pasta em ampliar o acesso a recursos financeiros e estimular a chegada de novos investimentos para o setor, fortalecendo a competitividade do Brasil como destino turístico.

