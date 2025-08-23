Ministério do Turismo promove debate sobre soluções práticas da academia para os desafios do mercado O Ministério do Turismo reforçou, durante o Núcleo do Conhecimento do 9º Salão do Turismo, realizado no Distrito Anhembi (São Paulo...

O Ministério do Turismo reforçou, durante o Núcleo do Conhecimento do 9º Salão do Turismo, realizado no Distrito Anhembi (São Paulo), a importância de aproximar a pesquisa acadêmica da realidade prática do setor turístico. Na mesa “Turismo com Ciência: Soluções Práticas da Academia para os Desafios do Mercado”, especialistas de universidades e centros de pesquisa compartilharam experiências que mostram como o conhecimento científico pode gerar impactos concretos para destinos, empreendedores e políticas públicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do setor!

Leia Mais em Momento MT: