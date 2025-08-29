Ministério do Turismo prorroga até 7 de outubro chamada pública para parcerias em cursos de qualificação O Ministério do Turismo prorrogou até 7 de outubro o prazo para que instituições de ensino públicas e privadas sem fins lucrativos,...

O Ministério do Turismo prorrogou até 7 de outubro o prazo para que instituições de ensino públicas e privadas sem fins lucrativos, além de entidades do Sistema S, apresentem propostas para se tornarem parceiras na oferta de cursos de qualificação profissional voltados ao setor turístico.

