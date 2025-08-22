Ministério do Turismo realiza ação de orientação sobre o Cadastur, em Mato Grosso (MT) O Ministério do Turismo esteve em Mato Grosso (MT) para realizar ações de fiscalização e orientação com guias de turismo do Estado...

O Ministério do Turismo esteve em Mato Grosso (MT) para realizar ações de fiscalização e orientação com guias de turismo do Estado sobre a obrigatoriedade do registro no Cadastur para o exercício da atividade profissional. As ações ocorrem em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), entre os dias 18 e 20 de outubro, nos municípios de Poconé, Nobres e Chapada dos Guimarães.

