Ministério Público celebra TAC com o município de Rondonópolis
Momento MT|Do R7
25/04/2025 - 17h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h40 )

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), representado pela promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis, titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis e pela promotora de Justiça Patrícia Eleutério Campos Dower, titular da 4ª Promotoria de Justiça Cível celebrou, na quarta-feira (23) um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o município de Rondonópolis visando a melhoria do trânsito.A celebração do TAC põe fim a um procedimento administrativo instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis em 2023 e que resultou em inúmeras providências adotadas dentre elas a expedição de notificação recomendatória ao município de Rondonópolis no dia 12 de fevereiro deste ano, que culminou em acordo. Para mais detalhes sobre este importante acordo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Palestra aborda os cuidados e a prevenção do Câncer de Esôfago

