Ministério Público cria Grupo de Atuação Especial no Tribunal do Júri O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa, assinou na tarde desta quinta-feira (15) o Ato Administrativo... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa, assinou na tarde desta quinta-feira (15) o Ato Administrativo Nº 1.320/2025-PGJ que cria o Grupo de Atuação Especial no Tribunal do Júri (GAEJúri) no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso. O documento foi assinado durante o curso “Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri”, realizado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Cuiabá. “O GAEJúri é uma unidade temporária de atuação criminal em primeiro grau voltada ao fortalecimento e auxílio dos órgãos de execução de todo o estado nos julgamentos perante o Tribunal do Júri e estará vinculada à Procuradoria-Geral de Justiça. O grupo desempenhará suas atividades por um ano, contado a partir da entrada em vigor do ato administrativo, prazo que poderá ser prorrogado mediante autorização do Conselho Superior do Ministério Público e análise dos resultados obtidos”, explicou Rodrigo Fonseca Costa. Saiba mais sobre essa importante iniciativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF incinera drogas em Uberaba

Membros do MP ressaltam importância do Júri no combate à criminalidade

Comissão debate a alfabetização com bases científicas