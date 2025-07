Ministério Público é homenageado por ações ambientais em Sinop

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop (a 500 km de Cuiabá), foi homenageado durante o Baile Destaque Empresarial 2025 promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Sinop (Aces). O evento, realizado no DMD Centro de Eventos, reuniu mais de mil pessoas, entre empresários, autoridades e representantes da sociedade civil, em uma celebração marcada por reconhecimento e valorização do trabalho local.A homenagem ao Ministério Público foi entregue ao promotor de Justiça Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto, em reconhecimento às ações e projetos de arborização urbana e educação ambiental desenvolvidos pela 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop nos últimos anos. As iniciativas têm contribuído significativamente para a melhoria da qualidade de vida no município e para a conscientização ambiental da população.“Receber esta homenagem da Aces é motivo de grande honra para o Ministério Público. Este reconhecimento valoriza não apenas o nosso trabalho institucional, mas também reafirma a importância de iniciativas voltadas à sustentabilidade e à conscientização ambiental. Ao longo dos últimos anos, temos investido em projetos de arborização urbana e educação ambiental que buscam transformar Sinop em uma cidade mais verde, saudável e comprometida com as futuras gerações. Agradeço à Aces por valorizar esse trabalho e divido essa homenagem com toda a equipe da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop, que tem se dedicado com empenho e responsabilidade a cada projeto realizado”, afirmou Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto.

