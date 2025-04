Ministério Público firma TAC com Prefeitura de Rondonópolis Em uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), a cidade de Rondonópolis, enfim, caminha para pacificar o seu trânsito... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 23h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h00 ) twitter

Em uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), a cidade de Rondonópolis, enfim, caminha para pacificar o seu trânsito, considerado o mais letal do estado de Mato Grosso. Isso será possível com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis, visando a melhoria do trânsito local. O ato simbólico de assinatura do termo ocorreu na tarde desta terça-feira (29), no Tribunal do Juri do Fórum de Rondonópolis, com autoridades diversas, lembrando que o documento formal entre as partes foi sacramentado na semana passada.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

