Ministério Público investiga possível prisão irregular em Cuiabá

O Ministério Público de Mato Grosso iniciou uma investigação sobre a possível prisão irregular de um defensor público e um procurador do Estado, ocorrida no dia 3 de julho em um bar de Cuiabá. O incidente, que envolveu uma tentativa dos servidores públicos de impedir a prisão ilegal de um cidadão, foi denunciado pela Defensoria Pública do Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.