Mirassol vence Vasco em jogo eletrizante e entra no G-6 do Brasileirão

Em uma partida repleta de reviravoltas e emoções concentradas no segundo tempo, o Mirassol venceu o Vasco da Gama por 3 a 2 na noite deste sábado, no estádio Maião, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cinco gols do jogo saíram na etapa final, garantindo um espetáculo para a torcida.

