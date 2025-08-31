Miss e Mister Terceira Idade 2025 encantam público em Lucas do Rio Verde Na noite de sábado (30), o Clube do Idoso Alegria de Viver recebeu a comunidade para a escolha do Miss e Mister Terceira Idade 2025...

Na noite de sábado (30), o Clube do Idoso Alegria de Viver recebeu a comunidade para a escolha do Miss e Mister Terceira Idade 2025. O evento reuniu famílias, amigos, autoridades e, principalmente, os participantes, que brilharam com simpatia, alegria e elegância.

