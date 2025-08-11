Logo R7.com
Missão brasileira acompanha lavouras nos EUA para entender clima e mercado

Momento MT

Momento MT|Do R7

Entre hoje e o dia 21, um grupo de representantes do setor agrícola do Brasil está nos Estados Unidos para uma missão especial que busca analisar, diretamente no campo, as condições das principais lavouras americanas de soja e milho. A iniciativa da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja – MT) tem como foco compreender como o clima, a tecnologia e o manejo das culturas impactam a produtividade e o mercado global de grãos.

