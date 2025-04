Mitos e verdades sobre Diabete Gestacional é tema de palestra no PSF São Domingos Gestantes do bairro São Domingos participaram, nesta quinta-feira (10), de uma palestra educativa sobre “Mitos e verdades sobre Diabete...

Gestantes do bairro São Domingos participaram, nesta quinta-feira (10), de uma palestra educativa sobre “Mitos e verdades sobre Diabete Gestacional”, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da comissão de Integração de Serviço e Saúde (CIES). A iniciativa, desenvolvida em parceria com acadêmicos de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, aconteceu no Posto de Saúde da Família (PSF) local, visando esclarecer dúvidas para as futuras mães sobre essa condição que afeta milhares de mulheres durante a gravidez.

