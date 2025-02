Mobilidade Urbana anuncia mudanças no trânsito no Parque São Jorge Moradores e condutores que trafegam no Parque São Jorge devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana anunciou que...

Moradores e condutores que trafegam no Parque São Jorge devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana anunciou que a Rua 04, a principal via comercial do bairro, entre as Ruas 11 e 13, vai passar a ter sentido único a partir desta terça-feira (11), apenas no fluxo centro-bairro.

Saiba mais sobre as mudanças e como elas impactarão a sua rotina no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

