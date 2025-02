Mobilidade Urbana reforça sinalização indicativa de velocidade nas vias A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vem realizando o trabalho de sinalização com placas indicativas de velocidade permitida... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 20h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h28 ) twitter

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vem realizando o trabalho de sinalização com placas indicativas de velocidade permitida nas principais vias de Rondonópolis. Esse serviço, no momento, está sendo executado no quadrilátero central da cidade, mas a intenção é que seja estendido para outras importantes vias locais.

Saiba mais sobre as medidas de segurança no trânsito e a importância da sinalização consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

